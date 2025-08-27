Кількість обстрілів з боку Росії зросла на Чернігівщині, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Росією залишається напруженою: ворог збільшив кількість обстрілів по території Чернігівської області.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"І в межах Чернігівщини, і в межах Сумської області, Харківщини обстріли, які здійснює Росія по території України, не припиняються. Навіть якщо порівняти останній період, то кількість обстрілів по території Чернігівщини збільшилася", - зазначив Демченко.

За його словами, ворог активно застосовує авіацію для ударів по Сумській та Харківській областях, знищує інфраструктуру та веде прицільні обстріли по населених пунктах. На Сумщині росіяни використовують малі піхотні групи, але кількість атак на українські позиції значно менша, ніж раніше.

Підрозділи Держприкордонслужби на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках щодня відбивають штурмові дії противника. Українські захисники за допомогою БПЛА знищують техніку ворога ще на підступах до переднього рубежу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі не спостерігається значної кількості сил та засобів РФ на території Білорусі для навчань "Запад-2025", - ДПСУ