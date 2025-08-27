Количество обстрелов со стороны России на Черниговщине возросло, - ГПСУ
Ситуация на границе с Россией остается напряженной: враг увеличил количество обстрелов по территории Черниговской области.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"И в пределах Черниговщины, и в пределах Сумщины и Харьковщины обстрелы, которые осуществляет Россия по территории Украины, не останавливаются. Даже если сравнить последний период, то количество обстрелов по территории Черниговщины увеличилось", - отметил Демченко.
По его словам, враг активно применяет авиацию для ударов по Сумской и Харьковской областям, уничтожает инфраструктуру и ведет прицельные обстрелы по населенным пунктам. На Сумщине россияне используют малые пехотные группы, но количество атак на украинские позиции значительно меньше, чем раньше.
Подразделения Госпогранслужбы на Сиверском, Краматорском и Покровском направлениях ежедневно отражают штурмовые действия противника. Украинские защитники с помощью БПЛА уничтожают технику врага еще на подступах к переднему рубежу.
