РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9648 посетителей онлайн
Новости
351 1

Количество обстрелов со стороны России на Черниговщине возросло, - ГПСУ

сводка Генштаба

Ситуация на границе с Россией остается напряженной: враг увеличил количество обстрелов по территории Черниговской области.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"И в пределах Черниговщины, и в пределах Сумщины и Харьковщины обстрелы, которые осуществляет Россия по территории Украины, не останавливаются. Даже если сравнить последний период, то количество обстрелов по территории Черниговщины увеличилось", - отметил Демченко.

По его словам, враг активно применяет авиацию для ударов по Сумской и Харьковской областям, уничтожает инфраструктуру и ведет прицельные обстрелы по населенным пунктам. На Сумщине россияне используют малые пехотные группы, но количество атак на украинские позиции значительно меньше, чем раньше.

Подразделения Госпогранслужбы на Сиверском, Краматорском и Покровском направлениях ежедневно отражают штурмовые действия противника. Украинские защитники с помощью БПЛА уничтожают технику врага еще на подступах к переднему рубежу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В данное время не наблюдается значительного количества сил и средств РФ на территории Беларуси для учений "Запад-2025", - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6787) обстрел (29176) Черниговская область (1232)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кількість ударів у відповідь по містах россії - як була нульова так і залишилася нульовою. Повна імпотенція і ні на що не здатність. Цим активн користуєтся ворог , вбиваючи наших людей.
показать весь комментарий
27.08.2025 14:41 Ответить
 
 