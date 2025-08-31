Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Черниговской области: без света часть Нежина и более 30 тыс. домохозяйств в районе

Сегодня утром, 31 августа, Черниговская область подверглась атаке российских беспилотников.

Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Враг попал в объект гражданской критической инфраструктуры в Нежинском районе. Без электричества более 30 тыс. домохозяйств, а также часть города Нежин.



Для восстановления задействованы все необходимые службы.



Сообщается, что по состоянию на 10:30 электроснабжение городской больницы, объектов местного водоканала восстановлены. Работы продолжаются.

