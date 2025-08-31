РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
668 10

Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Черниговской области: без света часть Нежина и более 30 тыс. домохозяйств в районе

РФ нанесла удар по критической инфраструктуре в Черниговской области

Сегодня утром, 31 августа, Черниговская область подверглась атаке российских беспилотников.

Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Враг попал в объект гражданской критической инфраструктуры в Нежинском районе. Без электричества более 30 тыс. домохозяйств, а также часть города Нежин.

Для восстановления задействованы все необходимые службы.

Сообщается, что по состоянию на 10:30 электроснабжение городской больницы, объектов местного водоканала восстановлены. Работы продолжаются.

Читайте также: Количество обстрелов со стороны России возросло на Черниговщине, - ГПСУ

Топ комментарии
+2
Готуємо генератори, паливо, акумулятори, аварійне освітлення та зв'язок, купуємо батарейки, заряджаємо повербанки.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:19 Ответить
+1
Шо кацапчік, сциконтно що без грошеняток задишитесь? Не сумнівайся, залишитесь.

Адміністратори, ви хоч пишіть за що баните, а то якийсь ідіотизм. Здається навіть не матюкав вчора нікого, а тут бац - забанєно. Не розумію для чого тоді банини якщо не в воспітатєльних целях.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:05 Ответить
+1
Свинособаки до холодів "візьмуться"за газові мережі і обладнання...Иварюки..
показать весь комментарий
31.08.2025 12:09 Ответить
...Або примушуйте Гундоса поновити енерго перемир'я, яке це лайно смердюче похерив, почавши бити по нпз.
показать весь комментарий
31.08.2025 11:40 Ответить
ps не цей, акк, а мій основний, не скажу який
показать весь комментарий
31.08.2025 12:07 Ответить
Купи собі мозок, ідіот.
показать весь комментарий
31.08.2025 12:26 Ответить
тварюки
показать весь комментарий
31.08.2025 12:10 Ответить
Незабаром початок нового навчального року, й кацапські виродки почнуть гатити по навчальних закладах, при чому всіх без виключення!
показать весь комментарий
31.08.2025 11:42 Ответить
Дармова енергія: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
показать весь комментарий
31.08.2025 12:10 Ответить
Отже,в одній з областей рашки без світла має бути..їх там в 3 рази більше ніж українців?...90 тисяч без світла .Де фламінго,паляниця....що там ще?(((
показать весь комментарий
31.08.2025 13:00 Ответить
 
 