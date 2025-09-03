Через атаку РФ у Калуші погіршилося повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках
Через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Андрій Найда.
Через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили призупинити освітній процес.
"На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань нема. Але те, що сталося на іншому об’єкті - пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки", - розповів міський голова у відеозверненні.
Нагадаємо, цієї ночі, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки. Працювали сили ППО.
Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль