УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Івано-Франківщині Ситуація в Калуші
2 871 10

Через атаку РФ у Калуші погіршилося повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках

Прикарпаття після обстрілу
Фото: ДСНС

Через атаку РФ на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Андрій Найда.

Через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили призупинити освітній процес.

"На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань нема. Але те, що сталося на іншому об’єкті - пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки", - розповів міський голова у відеозверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 21 із 24 ракет, знешкоджено 430 дронів, - Повітряні сили

Нагадаємо, цієї ночі, 3 вересня, Івано-Франківська область зазнала комбінованої ворожої атаки. Працювали сили ППО.

Згодом у ДСНС повідомили, що на Івано-Франківщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу.

Автор: 

Калуш (43) навчання (623) Івано-Франківська область (980) Калуський район (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну от. Буде тепер на кого списати,що "Фламінго" так нікуди і не полетять. Зате гроші на офшори міндіча полетіли. Профіт.
показати весь коментар
03.09.2025 09:54 Відповісти
+4
Може так а може ні. кацапи писали що той завод в київській області а це івано-фр. тому вірити кацап не можна. А нашим краще тримати язик за зубами, маєте виробництво чогось от і мовчіть, а найкращою демонстрацією потужності стане вибух десь в сибіру якось заводу для прикладу.
показати весь коментар
03.09.2025 10:23 Відповісти
+3
"Відосік возмєздія" вже готується?
показати весь коментар
03.09.2025 09:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Відосік возмєздія" вже готується?
показати весь коментар
03.09.2025 09:46 Відповісти
Випадково не по заводу прилетіло? Про який раніше росс.змі писали, як ймовірне місце виготовлення "фламінго"...
показати весь коментар
03.09.2025 09:50 Відповісти
Ну от. Буде тепер на кого списати,що "Фламінго" так нікуди і не полетять. Зате гроші на офшори міндіча полетіли. Профіт.
показати весь коментар
03.09.2025 09:54 Відповісти
Кацапи пишуть що рознесли той склад з фламінго,який довбограї показували по відео....
показати весь коментар
03.09.2025 10:13 Відповісти
Може так а може ні. кацапи писали що той завод в київській області а це івано-фр. тому вірити кацап не можна. А нашим краще тримати язик за зубами, маєте виробництво чогось от і мовчіть, а найкращою демонстрацією потужності стане вибух десь в сибіру якось заводу для прикладу.
показати весь коментар
03.09.2025 10:23 Відповісти
Писали про 2 можливих місця, які вирахували. Одним місцем, про яке писали тоді, як раз був завод в Калуші, здається датський...
показати весь коментар
03.09.2025 10:26 Відповісти
Не знайшов я такого, де ви взяли цю інфу.
показати весь коментар
03.09.2025 10:39 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 10:44 Відповісти
Ясно, якщо це дісно так то це сумно.
показати весь коментар
03.09.2025 10:53 Відповісти
Та які фламінго,блін...Чому там горіти,чи ви вирішили,що кр зберігають разом з паливом і бч? ДумайТЕ
показати весь коментар
03.09.2025 11:09 Відповісти
 
 