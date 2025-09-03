УКР
Новини Результат роботи ППО Масований ракетний обстріл
2 711 9

Знищено 21 із 24 ракет, знешкоджено 430 дронів, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 3 вересня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:

  • 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
  • 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Україну ракетами та дронами: була загроза для Хмельницького

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

  • 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 14 крилатих ракет Калібр;
  • 7 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!", - наголошують у ПС.

Також читайте: ППО Польщі приводили у повну готовність через ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

 

ППО (3509) ракети (4161) дрони (5412) Повітряні сили (2984)
Зберігаємо спокій. Фламінго вже на старті, очікуйте дзеркальну відповідь від потужного лідера **********!
показати весь коментар
03.09.2025 09:19 Відповісти
Бачу, твій продавлений диван як раз біля пускової кнопки.. Не набридло скиглити??
показати весь коментар
03.09.2025 09:52 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московітам-окупантам та їх ригоАНАЛАМ прихвостням з помічниками!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показати весь коментар
03.09.2025 09:21 Відповісти
За неділю кацапи випустили до 2000 ударних дронів,в середньому біля трьохсот за добу.ЗЕленський,курва,ти будеш асиметрично відповідати?Нахєра ти потрібен зі своїми гундосими відосиками.З тебе толку як з президента,як з козла молока
показати весь коментар
03.09.2025 09:54 Відповісти
Саме тому він там сидить і грає роль, його дії легко передбачити,те що потрібно москві.
показати весь коментар
03.09.2025 10:13 Відповісти
в хмельницькому цілу ніч прилітало, то це вони по 1000 дронів запускають?
показати весь коментар
03.09.2025 10:07 Відповісти
Треба Богу молитися, це допомагає, а не на зброю, якої завжди не вистачало
показати весь коментар
03.09.2025 10:22 Відповісти
Ворог знищує Україну наші недоумки роблять вигляд що нічого не сталося ,де відповідь по рашиських містах ?
показати весь коментар
03.09.2025 12:03 Відповісти
Ну навіщо ці переможні реляції про збиті сотні шахеди - це приписки та відверта брехня. Не раз бачів (чув), як шахеди пачками( до десятка),один за одним пікирують на ціль і ніхто їх не збив. Звідки така статистика у ПВО? Навіщо повторювати кацапські брехні про уламки та локаційно втрачені і т. п.?
показати весь коментар
03.09.2025 12:21 Відповісти
 
 