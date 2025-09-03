Знищено 21 із 24 ракет, знешкоджено 430 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 3 вересня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:

502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

14 крилатих ракет Калібр;

7 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!", - наголошують у ПС.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.