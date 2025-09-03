ППО Польщі приводили у повну готовність через ракетний удар РФ по Україні

Через масовану атаку РФ на Україну в ніч проти середи, 3 вересня, Польща піднімала в повітря авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда". із посиланням на заяву оперативного командування Збройних сил Польщі в Х.

Зазначається, що на тлі російської атаки польське командування "запустило всі необхідні процедури" для захисту повітряного простору країни.

Превентивний характер

"У нашому повітряному просторі активно діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені до стану найвищої готовності", – йдеться в повідомленні.

За словами командування, ці дії "мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян".

"Оперативне командування ЗС Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – зазначено в заяві.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.