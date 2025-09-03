УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл ППО Польщі
912 15

ППО Польщі приводили у повну готовність через ракетний удар РФ по Україні

Польща

Через масовану атаку РФ на Україну в ніч проти середи, 3 вересня, Польща піднімала в повітря авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда". із посиланням на заяву оперативного командування Збройних сил Польщі в Х.

Зазначається, що на тлі російської атаки польське командування "запустило всі необхідні процедури" для захисту повітряного простору країни.

Також читайте: РФ масовано атакувала Рівненщину: ППО знищила чимало цілей

Превентивний характер

"У нашому повітряному просторі активно діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені до стану найвищої готовності", – йдеться в повідомленні.

За словами командування, ці дії "мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян".

"Оперативне командування ЗС Польщі відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – зазначено в заяві.

Також читайте: РФ атакує Україну ракетами та дронами: наразі є загроза для Хмельницького

Нагадаємо, 3 вересня під ударом перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

Автор: 

ППО (3509) Польща (8788)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Від такої потужної потужності просто голова обертом.
показати весь коментар
03.09.2025 09:13 Відповісти
+4
Важливо щоб вони робили це Приведення у Повну Бойову Готовність СМІЛИВО, як справжні поляки!
показати весь коментар
03.09.2025 09:18 Відповісти
+2
А ці одно понти колотять та могили копають...
показати весь коментар
03.09.2025 09:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від такої потужної потужності просто голова обертом.
показати весь коментар
03.09.2025 09:13 Відповісти
Ну і як готові? Чи знову руками очі і вуха собі закриють, щоб нічого не бачити не чути.
показати весь коментар
03.09.2025 09:13 Відповісти
Важливо щоб вони робили це Приведення у Повну Бойову Готовність СМІЛИВО, як справжні поляки!
показати весь коментар
03.09.2025 09:18 Відповісти
Польські спецслужби мають поцікавиться чим займаються « Хфермери- блокувальники «
А вони зараз готують цілі для ударів РФ по Польщі. Збірають інфу
показати весь коментар
03.09.2025 09:22 Відповісти
для чого? щоб фіксувати де падають кацаські дрони? одинхер вони їх не збивають... куколди
показати весь коментар
03.09.2025 09:23 Відповісти
Не те, що Україна: всю свою армійську рать відправила в 2008-му воювати за Грузію, еге ж? Вам вони нічого не винні
показати весь коментар
03.09.2025 10:19 Відповісти
Поляки знали що дрони не долетять до польщі тому і розвернули бурну діяльність .
показати весь коментар
03.09.2025 09:24 Відповісти
не літайте, бо з вашим вмінням літака розхєрячите
показати весь коментар
03.09.2025 09:31 Відповісти
Поляки скоро, своїми "приведеннями у готовність", "переплюнуть" білорусів, з їх одинадцятирічними "научаннями"...
Такі стануть "боєготові", що жах... Коли прилетять "рептилоїди" - вони їх "пакладуць адной левай"...
показати весь коментар
03.09.2025 09:37 Відповісти
Наче вихваляються та дражнять нас, які вони потужні захисники, а як залетить щось на їхню територію, то нічого не збивають, тільки памперси міняють, воєнний фуєві.
показати весь коментар
03.09.2025 09:47 Відповісти
А ці одно понти колотять та могили копають...
показати весь коментар
03.09.2025 09:55 Відповісти
Лебідь-дрон, що з камерою в лобі, - де?
показати весь коментар
03.09.2025 10:00 Відповісти
молодці...головне створили бурхливу роботу
показати весь коментар
03.09.2025 10:37 Відповісти
Танунах... Все в аху@
показати весь коментар
03.09.2025 10:55 Відповісти
Якщо рольників не залучили - тоді "незачьот".
показати весь коментар
03.09.2025 11:23 Відповісти
 
 