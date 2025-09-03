РФ масовано атакувала Рівненщину: ППО знищила чимало цілей

Російські окупанти в ніч на 3 вересня масовано атакували Рівненську область.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки професійним діям сил ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей. ... На місці вже працюють представники Сил безпеки та оборони", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, люди та інфраструктура не постраждали.

Нагадаємо, під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

У Хмельницькій області відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.

