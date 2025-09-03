Ворог двічі атакував Хмельниччину ракетами та дронами: є пошкодження (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хмельницька область сьогодні, 3 вересня 2025 року, була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку. Працювали сили ППО. Є збиття, але є й пошкодження.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило.

Станом на зараз відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.

"Задіяні до реагування всі необхідні служби. Встановлюються наслідки атаки", - уточнив очільник області.

За даними ДСНС, внаслідок ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією зруйновані 10 гаражів, ще 5 охопило вогнем.

Фото: Хмельницький після обстрілу / ДСНС

Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.