Враг дважды атаковал Хмельнитчину ракетами и дронами: есть повреждения (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Хмельницкая область сегодня, 3 сентября 2025 года, была атакована ракетами и дронами дважды - ночью и утром. Работали силы ПВО. Есть сбивания, но есть и повреждения.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало.

По состоянию на сейчас известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

"Задействованы к реагированию все необходимые службы. Устанавливаются последствия атаки", - уточнил глава области.

По данным ГСЧС, в результате ударов возник пожар на территории гаражного комплекса. По предварительной информации, разрушены 10 гаражей, еще 5 охватило огнем.

Фото: Хмельницкий после обстрела / ГСЧС

В настоящее время пожар локализован, спасатели продолжают тушение и разбор конструкций. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.