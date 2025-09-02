Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини

Три людини загинули внаслідок російських ударів по населених пунктах Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так 2 вересня близько 9:00 російський FPV-дрон влучив в автомобіль, що рухався по трасі між селом Цупівка та селищем Козача Лопань. Транспортний засіб злетів у кювет. У салоні перебували водій та троє пасажирів, усі вони не постраждали. Авто пошкоджено.

Орієнтовно о 10:00 зс рф обстріляли селище Слатине. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, атака здійснена з реактивної системи залпового вогню.

Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу м. Купʼянськ загинули дві жінки віком 69 і 63 роки.

Також у Купʼянську через влучання російського FPV-дрона загинула 65-річна жінка. Цей удар стався 1 вересня 2025 року.

