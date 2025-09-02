УКР
Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини

Три людини загинули внаслідок російських ударів по населених пунктах Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Так 2 вересня близько 9:00 російський FPV-дрон влучив в автомобіль, що рухався по трасі між селом Цупівка та селищем Козача Лопань. Транспортний засіб злетів у кювет. У салоні перебували водій та троє пасажирів, усі вони не постраждали. Авто пошкоджено.

Орієнтовно о 10:00 зс рф обстріляли селище Слатине. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, атака здійснена з реактивної системи залпового вогню.

Дивіться: Окупанти залишилися без транспорту, зв’язку та укриття на Вовчанському напрямку - робота бригади "Гарт". ВIДЕО

Крім того, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу м. Купʼянськ загинули дві жінки віком 69 і 63 роки.

Також у Купʼянську через влучання російського FPV-дрона загинула 65-річна жінка. Цей удар стався 1 вересня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу Куп’янська загинули дві жінки

