Окупанти залишилися без транспорту, зв’язку та укриття на Вовчанському напрямку - робота бригади "Гарт". ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" у складі Сил оборони України продовжують завдавати точних ударів по позиціях російських окупаційних військ на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Фурія" здійснили серію атак за допомогою дронів-бомберів "Vampire" та FPV-дронів. У результаті вогневого ураження знищено два транспортні засоби, елементи системи зв’язку та укриття противника.

Також дивіться: Дронарі спецзагону "Тайфун" показали роботу ударних безпілотників по позиціях окупантів. ВIДЕО