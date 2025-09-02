Окупанти залишилися без транспорту, зв’язку та укриття на Вовчанському напрямку - робота бригади "Гарт". ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" у складі Сил оборони України продовжують завдавати точних ударів по позиціях російських окупаційних військ на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Фурія" здійснили серію атак за допомогою дронів-бомберів "Vampire" та FPV-дронів. У результаті вогневого ураження знищено два транспортні засоби, елементи системи зв’язку та укриття противника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль