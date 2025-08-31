Дронарі спецзагону "Тайфун" показали роботу ударних безпілотників по позиціях окупантів. ВIДЕО

Спецзагін НГУ "Тайфун" оприлюднив відео роботи ударних безпілотників на одній із бойових позицій. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як дрони залітають у приміщення, де ховається ворог, і знищують російську піхоту.

Також зафіксовано удари по укриттях окупантів та ліквідацію ворожих сил, що намагалися сховатися в лісовій місцевості. "Дрони "Тайфуну" без ключів відкривають двері, та не вітаючись знищують ворога", - додають захисники.

