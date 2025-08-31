РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8379 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
391 1

Дронари спецотряда "Тайфун" показали работу ударных беспилотников по позициям оккупантов. ВИДЕО

Спецотряд НГУ "Тайфун" обнародовал видео работы ударных беспилотников на одной из боевых позиций. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как дроны залетают в помещение, где прячется враг, и уничтожают российскую пехоту.

Также зафиксированы удары по укрытиям оккупантов и ликвидация вражеских сил, пытавшихся спрятаться в лесной местности. "Дроны "Тайфуна" без ключей открывают двери, и не здороваясь уничтожают врага", - добавляют защитники.

Смотрите также: Аэроразведка показала километры "оптоволоконных полей" на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4166) уничтожение (7790) Национальная гвардия (2215) дроны (4513) укрытие (148)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно! Ой як файно!
показать весь комментарий
31.08.2025 16:12 Ответить
 
 