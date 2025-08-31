Дронари спецотряда "Тайфун" показали работу ударных беспилотников по позициям оккупантов. ВИДЕО

Спецотряд НГУ "Тайфун" обнародовал видео работы ударных беспилотников на одной из боевых позиций. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как дроны залетают в помещение, где прячется враг, и уничтожают российскую пехоту.

Также зафиксированы удары по укрытиям оккупантов и ликвидация вражеских сил, пытавшихся спрятаться в лесной местности. "Дроны "Тайфуна" без ключей открывают двери, и не здороваясь уничтожают врага", - добавляют защитники.

