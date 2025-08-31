4 873 5
Аэроразведка показала километры "оптоволоконных полей" на Покровском направлении. ВИДЕО
Аэроразведчики подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии Украины зафиксировали кадры с Покровского направления. На видео видно километры оптоволокна, по которым ежедневно прокладываются новые маршруты для российских дронов-камикадзе.
Украинские военные отмечают, что такие участки "оптоволоконных полей" являются чрезвычайно опасными, ведь усеяны беспилотниками, которые потеряли связь, но остаются сведенными и готовыми к детонации при малейшем движении, пишет Цензор.НЕТ.
Не Юрьєвка а Юнаківка