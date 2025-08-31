РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Видео Дроны на оптоволокне
4 873 5

Аэроразведка показала километры "оптоволоконных полей" на Покровском направлении. ВИДЕО

Аэроразведчики подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии Украины зафиксировали кадры с Покровского направления. На видео видно километры оптоволокна, по которым ежедневно прокладываются новые маршруты для российских дронов-камикадзе.

Украинские военные отмечают, что такие участки "оптоволоконных полей" являются чрезвычайно опасными, ведь усеяны беспилотниками, которые потеряли связь, но остаются сведенными и готовыми к детонации при малейшем движении, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите: Зенитчики "Стальных львов" уничтожили шесть российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4166) взрыв (6888) Национальная гвардия (2215) дроны (4513)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А как дегенераты ржали с них когда-то. А ведь отход наших из под Курска был обусловлен тем, что руснявый "Рубикон" с помощью оптики полностью уничтожил логистику от Юрьевки до Суджи.
показать весь комментарий
31.08.2025 10:01 Ответить
А теперішня політична верхівка України тільки й жартами вирішують питання,ну як на старій роботі(((
показать весь комментарий
31.08.2025 10:20 Ответить
Ніхто не ржав - підари перші масштабували технологію
Не Юрьєвка а Юнаківка
показать весь комментарий
31.08.2025 11:00 Ответить
На початку використання оптоволокна була проблема, що за слідом можна було знайти командний пункт. Проблема вирішилась сама собою. В цьому павутинні сам чорт тепер не розбере, що звідки вилетіло.
показать весь комментарий
31.08.2025 10:09 Ответить
https://t.me/voynareal/120911 Термінатор. Наші дні: під Покровськом місцевий руками (!) розірвав руснявий оптоволоконний FPV, який був у засідці
показать весь комментарий
31.08.2025 10:39 Ответить
 
 