Зенитчики "Сталевих левів" уничтожили шесть российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві леви" (63-я ОМБр) обнародовали видео уничтожения шести российских ударных дронов-камикадзе "Молния". Видео работы выложили в соцсетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти вражеские беспилотники, которыми армия РФ обстреливает украинские города, для оккупантов стоят копейки, но на себе могут нести опасные боеприпасы весом 8 килограммов.

беспилотник (4160) боеприпасы (2407) уничтожение (7783) дроны (4510) 63 ОМБр (120)
