Зенитчики "Сталевих левів" уничтожили шесть российских БПЛА "Молния". ВИДЕО
Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады "Сталеві леви" (63-я ОМБр) обнародовали видео уничтожения шести российских ударных дронов-камикадзе "Молния". Видео работы выложили в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эти вражеские беспилотники, которыми армия РФ обстреливает украинские города, для оккупантов стоят копейки, но на себе могут нести опасные боеприпасы весом 8 килограммов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль