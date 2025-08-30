РУС
Оккупанты спрятали мины среди веток, но украинские дроны их обнаружили и уничтожили - образовался мощный огненный "гриб". ВИДЕО

Российские оккупанты пытались спрятать склад противотанковых мин ТМ-62 в лесистой местности. Боеприпасы предварительно замаскировали между ветвями деревьев.

В то же время бойцы подразделения "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона обнаружили склад противника, направили беспилотники на цель и успешно взорвали боеприпасы. В результате взрыва образовался мощный огненный "гриб". Защитники выложили видео работы в своем телеграм-канале, пишет Цензор.НЕТ.

Бадабум-бум.....
Мінам срака
