Оккупанты спрятали мины среди веток, но украинские дроны их обнаружили и уничтожили - образовался мощный огненный "гриб". ВИДЕО

Российские оккупанты пытались спрятать склад противотанковых мин ТМ-62 в лесистой местности. Боеприпасы предварительно замаскировали между ветвями деревьев.

В то же время бойцы подразделения "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона обнаружили склад противника, направили беспилотники на цель и успешно взорвали боеприпасы. В результате взрыва образовался мощный огненный "гриб". Защитники выложили видео работы в своем телеграм-канале, пишет Цензор.НЕТ.

