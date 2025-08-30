Окупанти сховали міни серед гілля, та українські дрони їх виявили і знищили - утворився потужний вогняний "гриб". ВIДЕО
Російські окупанти намагалися сховати склад протитанкових мін ТМ-62 у лісистій місцевості. Боєприпаси попередньо замаскували між гіллям дерев.
Водночас бійці підрозділу "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дрону виявивили склад противника, скерували безпілотники на ціль та успішно підірвали боєприпаси. У результаті вибуху утворився потужний вогняний "гриб". Захисники виклали відео роботи у своєму телеграм-каналі, пише Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мінам срака