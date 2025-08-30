УКР
Окупанти сховали міни серед гілля, та українські дрони їх виявили і знищили - утворився потужний вогняний "гриб". ВIДЕО

Російські окупанти намагалися сховати склад протитанкових мін ТМ-62 у лісистій місцевості. Боєприпаси попередньо замаскували між гіллям дерев.

Водночас бійці підрозділу "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади за допомогою дрону виявивили склад противника, скерували безпілотники на ціль та успішно підірвали боєприпаси. У результаті вибуху утворився потужний вогняний "гриб". Захисники виклали відео роботи у своєму телеграм-каналі, пише Цензор.НЕТ.

боєприпаси (2349) дрони (5384) міна (403) склад БК (65) 77 ОАБ (33)
Бадабум-бум.....
Мінам срака
30.08.2025 17:02 Відповісти
 
 