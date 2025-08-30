Зенітники "Сталевих левів" знищили шість російських БПЛА "Молнія". ВIДЕО

Зенітники 63-ї окремої механізованої бригади Сталеві леви (63 ОМБр) оприлюднили відео знищення шести російських ударних дронів-камікадзе "Молнія". Відео роботи виклали у соцмережах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці ворожі безпілотники, якими армія РФ обстрілює українські міста, для окупантів коштують копійки, але на собі можуть нести небезпечні боєприпаси вагою 8 кілограмів.

