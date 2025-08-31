УКР
Аеророзвідка показала кілометри "оптоволоконних полів" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії України зафіксували кадри з Покровського напрямку. На відео видно кілометри оптоволокна, якими щодня прокладаються нові маршрути для російських дронів-камікадзе.

Українські військові зазначають, що такі ділянки "оптоволоконних полів" є надзвичайно небезпечними, адже всіяні безпілотниками, які втратили зв’язок, але залишаються зведеними й готовими до детонації при найменшому русі, пише Цензор.НЕТ

Дивіться: Зенітники "Сталевих левів" знищили шість російських БПЛА "Молнія". ВIДЕО

А как дегенераты ржали с них когда-то. А ведь отход наших из под Курска был обусловлен тем, что руснявый "Рубикон" с помощью оптики полностью уничтожил логистику от Юрьевки до Суджи.
31.08.2025 10:01 Відповісти
А теперішня політична верхівка України тільки й жартами вирішують питання,ну як на старій роботі(((
31.08.2025 10:20 Відповісти
Ніхто не ржав - підари перші масштабували технологію
Не Юрьєвка а Юнаківка
31.08.2025 11:00 Відповісти
На початку використання оптоволокна була проблема, що за слідом можна було знайти командний пункт. Проблема вирішилась сама собою. В цьому павутинні сам чорт тепер не розбере, що звідки вилетіло.
31.08.2025 10:09 Відповісти
https://t.me/voynareal/120911 Термінатор. Наші дні: під Покровськом місцевий руками (!) розірвав руснявий оптоволоконний FPV, який був у засідці
31.08.2025 10:39 Відповісти
Так а чимось роботизованим по тим кабелям можна проїхатись? Були ж якісь "веприки" і т.п.
