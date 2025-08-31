6 335 6
Аеророзвідка показала кілометри "оптоволоконних полів" на Покровському напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідники підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії України зафіксували кадри з Покровського напрямку. На відео видно кілометри оптоволокна, якими щодня прокладаються нові маршрути для російських дронів-камікадзе.
Українські військові зазначають, що такі ділянки "оптоволоконних полів" є надзвичайно небезпечними, адже всіяні безпілотниками, які втратили зв’язок, але залишаються зведеними й готовими до детонації при найменшому русі, пише Цензор.НЕТ.
Не Юрьєвка а Юнаківка