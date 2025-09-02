Оккупанты остались без транспорта, связи и укрытия на Волчанском направлении - работа бригады "Гарт". ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины продолжают наносить точные удары по позициям российских оккупационных войск на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательно-ударные группы БпЛА подразделения "Фурия" осуществили серию атак с помощью дронов-бомберов "Vampire" и FPV-дронов. Вследствие огневого поражения уничтожено два транспортных средства, элементы системы связи и укрытия противника.

