Новини Обстріли Харківщини
Унаслідок обстрілу Куп’янська загинули дві жінки

Наслідки атак на Куп’янськ

2 вересня унаслідок обстрілу російськими військами Куп'янська загинуло дві жінки.

Про це повідомляє Поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ

"Внаслідок чергового ворожого обстрілу міста Куп’янськ загинули дві жінки 69 та 63 років", - ідеться в повідомленні.

З таким повідомленням на лінію 102 сьогодні звернувся син однієї з жінок. Обидві місцеві мешканки загинули на місці від отриманих поранень.

Поліцейські продовжують збирати докази російського терору проти мирного населення.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Харківська область (1547) Куп’янський район (375) Куп’янськ (874)
