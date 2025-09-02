Унаслідок обстрілу Куп’янська загинули дві жінки
2 вересня унаслідок обстрілу російськими військами Куп'янська загинуло дві жінки.
Про це повідомляє Поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ
"Внаслідок чергового ворожого обстрілу міста Куп’янськ загинули дві жінки 69 та 63 років", - ідеться в повідомленні.
З таким повідомленням на лінію 102 сьогодні звернувся син однієї з жінок. Обидві місцеві мешканки загинули на місці від отриманих поранень.
Поліцейські продовжують збирати докази російського терору проти мирного населення.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
