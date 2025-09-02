РУС
В результате обстрела Купянска погибли две женщины

Последствия атак на Купянск

2 сентября в результате обстрела российскими войсками Купянска погибли две женщины.

Об этом сообщает Полиция Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ

"В результате очередного вражеского обстрела города Купянск погибли две женщины 69 и 63 лет", - говорится в сообщении.

С таким сообщением на линию 102 сегодня обратился сын одной из женщин. Обе местные жительницы погибли на месте от полученных ранений.

Полицейские продолжают собирать доказательства российского террора против мирного населения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Харьковская область (1525) Купянский район (379) Купянск (749)
