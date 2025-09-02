Россияне атаковали FPV-дроном и из РСЗО Дергачевскую громаду в Харьковской области

Утром 2 сентября российские войска дважды атаковали Дергачевскую громаду Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмме начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко

Около 9:00 россияне ударили FPV-дроном по гражданской машине, которая двигалась по автодороге Дергачи - Казачья Лопань

Происшествие произошло на участке между Цуповкой и Новой Казачьей. Машина получила обломочные повреждения. К счастью, водитель не пострадал.

"В очередной раз призываю жителей приграничных территорий прежде всего думать о собственной жизни и здоровье и не подвергать себя опасности. Не забывайте, что ваши необдуманные действия вредят не только вам, но и тем, кто потом едет вас спасать - медикам, спасателям, полицейским, волонтерам", - обратились в ГВА к жителям.

- Около 10:00 россияне снова ударили из РСЗО по Слатино.

"В результате удара поврежден один частный дом. Слава Богу, без пострадавших", - говорится в сообщении.

