Росіяни атакували FPV-дроном та з РСЗВ Дергачівську громаду на Харківщині

Вранці 2 вересня російські війська двічі атакували Дергачівську громаду Харківської області.

Про це повідомив у телеграмі начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко

Близько 9:00 росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася автодорогою Дергачі – Козача Лопань

Подія сталася на ділянці між Цупівкою та Новою Козачою. Машина зазнала уламкових пошкоджень. На щастя, водій не постраждав.

"Вкотре закликаю мешканців прикордонних територій перш за все думати про власне життя і здоров’я і не наражатися на небезпеку. Не забувайте, що ваші необдумані дії шкодять не лише вам, а й тим, хто потім їде вас рятувати – медикам, рятувальникам, поліцейським, волонтерам", - звернулися в МВА до мешканців.

- Близько 10:00 росіяни знову вдарили з РСЗВ по Слатиному

"Унаслідок удару пошкоджено один приватний будинок. Слава Богу, без постраждалих", - ідеться в повідомленні.

