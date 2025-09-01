Унаслідок удару дрона по селу Сподобівка на Харківщині поранено чоловіка
У селі на Харківщині російський дрон влучив поблизу авто, унаслідок чого поранено водія.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 1 вересня 2025 року близько 9:00 у с. Сподобівка Купʼянського району ворожий FPV-дрон поцілив біля цивільного автомобіля.
Унаслідок атаки 74-річний водій дістав поранення. Авто пошкоджено.
