Унаслідок удару дрона по селу Сподобівка на Харківщині поранено чоловіка

У селі на Харківщині російський дрон влучив поблизу авто, унаслідок чого поранено водія.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 1 вересня 2025 року близько 9:00 у с. Сподобівка Купʼянського району ворожий FPV-дрон поцілив біля цивільного автомобіля.



Унаслідок атаки 74-річний водій дістав поранення. Авто пошкоджено.

