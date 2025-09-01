УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
89 0

Унаслідок удару дрона по селу Сподобівка на Харківщині поранено чоловіка

Обстріли Харківщини

У селі на Харківщині російський дрон влучив поблизу авто, унаслідок чого поранено водія.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 1 вересня 2025 року близько 9:00 у с. Сподобівка Купʼянського району ворожий FPV-дрон поцілив біля цивільного автомобіля.

Унаслідок атаки 74-річний водій дістав поранення. Авто пошкоджено.

Також дивіться: За тиждень росіяни атакували 33 населені пункти Харківщини: 2 людини загинули і 18 постраждали. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30628) Харківська область (1543) Куп’янський район (372) Сподобівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 