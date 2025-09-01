За тиждень росіяни атакували 33 населені пункти Харківщини: 2 людини загинули і 18 постраждали. ФОТОрепортаж
Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Так, унаслідок обстрілів постраждали 18 людей. На жаль, 2 людей загинуло.
зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 13 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 15 БпЛА типу "Молнія";
- 17 fpv-дронів;
- 9 БпЛА (тип встановлюється).
Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і 5 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 школи, магазин, клуб, пам'ятник, автомобіль екстреної медичної допомоги, 3 цивільні автомобілі.
Суттєві пошкодження також в Ізюмському районі: 26 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі, склад агрофірми.
Повідомляється, що підрозділи ДСНС загасили 21 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.
Знешкодили 541 вибухонебезпечний предмет.
На лінії фронту відбулося 1221 бойових зіткнень.
