Новини Фото Обстріли Харківщини
За тиждень росіяни атакували 33 населені пункти Харківщини: 2 людини загинули і 18 постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, унаслідок обстрілів постраждали 18 людей. На жаль, 2 людей загинуло.

зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
  • 13 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 15 БпЛА типу "Молнія";
  • 17 fpv-дронів;
  • 9 БпЛА (тип встановлюється).

Також дивіться: Росіяни атакували дронами 9 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини за тиждень
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Синєгубова 

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і 5 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 школи, магазин, клуб, пам'ятник, автомобіль екстреної медичної допомоги, 3 цивільні автомобілі.

Суттєві пошкодження також в Ізюмському районі: 26 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі, склад агрофірми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: під ударами 11 населених пунктів, загинула жінка, троє поранених

Повідомляється, що підрозділи ДСНС загасили 21 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.

Знешкодили 541 вибухонебезпечний предмет.

На лінії фронту відбулося 1221 бойових зіткнень.

Обстріли Харківщини за тиждень
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Синєгубова
Обстріли Харківщини за тиждень
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Синєгубова

