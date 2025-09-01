За тиждень росіяни атакували 33 населені пункти Харківщини: 2 людини загинули і 18 постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 33 населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, унаслідок обстрілів постраждали 18 людей. На жаль, 2 людей загинуло.



зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

13 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

15 БпЛА типу "Молнія";

17 fpv-дронів;

9 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Синєгубова

Значних руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше один багатоквартирний і 5 приватних будинків, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 школи, магазин, клуб, пам'ятник, автомобіль екстреної медичної допомоги, 3 цивільні автомобілі.



Суттєві пошкодження також в Ізюмському районі: 26 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі, склад агрофірми.

Повідомляється, що підрозділи ДСНС загасили 21 пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах.



Знешкодили 541 вибухонебезпечний предмет.



На лінії фронту відбулося 1221 бойових зіткнень.

Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олега Синєгубова