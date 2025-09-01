Доба на Харківщині: під ударами 11 населених пунктів, загинула жінка, троє поранених

Фото: Харківська обласна прокуратура

Упродовж минулої доби, 31 серпня 2025 року, ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє - постраждали.

У с. Подоли Курилівської громади загинула 51-річна жінка, постраждав 59-річний чоловік; у с. Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 43-річний чоловік.

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 БпЛА типу "Молнія";

▪️3 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено магазин, 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (с. Прудянка, с. Любанівка);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду (с. Нечволодівка, с. Осиново), автомобіль (с. Подоли);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова).