Сутки в Харьковской области: под ударами 11 населенных пунктов, погибла женщина, трое раненых

Фото: Харківська обласна прокуратура

За прошедшие сутки, 31 августа 2025 года, вражеским ударам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, трое - пострадали.

В с. Подолы Куриловской громады погибла 51-летняя женщина, пострадал 59-летний мужчина; в с. Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 67-летний мужчина; в г. Купянск пострадал 43-летний мужчина.

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️1 БпЛА типа "Молния";

▪️3 fpv-дроны;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у Харьковском районе поврежден магазин, 2 частных дома (пос. Слатино), 3 частных дома (с. Прудянка, с. Любановка);

▪️у Купянском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка (с. Нечволодовка, с. Осиново), автомобиль (с. Подолы);

▪️у Изюмском районе поврежден частный дом (пос. Боровая).