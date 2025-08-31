Два человека ранены в результате российских ударов по Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 31 августа, российские войска атаковали село Нечволодовка Купянского района Харьковской области и город Купянск, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, ориентировочно в 10:50 вооруженные силы РФ обстреляли село Нечволодовка, в результате чего 47-летний мужчина получил ранения.



В 8:30 под вражеской атакой оказался г. Купянск. Ранен 43-летний мужчина, поврежден автомобиль.



Также сегодня утром российская армия нанесла удары по Харьковскому району. В поселке Слатино и селе Прудянка повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Фото: Харьковская областная прокуратура

