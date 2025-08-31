РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8086 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
95 0

Два человека ранены в результате российских ударов по Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 31 августа, российские войска атаковали село Нечволодовка Купянского района Харьковской области и город Купянск, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, ориентировочно в 10:50 вооруженные силы РФ обстреляли село Нечволодовка, в результате чего 47-летний мужчина получил ранения.

В 8:30 под вражеской атакой оказался г. Купянск. Ранен 43-летний мужчина, поврежден автомобиль.

Также сегодня утром российская армия нанесла удары по Харьковскому району. В поселке Слатино и селе Прудянка повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дронами 9 населенных пунктов Харьковщины: повреждены дома. ФОТОрепортаж

Обстрелы в Харьковской области 31 августа
Фото: Харьковская областная прокуратура
Обстрелы в Харьковской области 31 августа
Фото: Харьковская областная прокуратура
Обстрелы в Харьковской области 31 августа
Фото: Харьковская областная прокуратура

Автор: 

обстрел (29272) Харьковская область (1519) Купянский район (372) Харьковский район (530) Нечволодовка (4) Купянск (747) Прудянка (3) Слатино (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 