Два человека ранены в результате российских ударов по Харьковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 31 августа, российские войска атаковали село Нечволодовка Купянского района Харьковской области и город Купянск, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, ориентировочно в 10:50 вооруженные силы РФ обстреляли село Нечволодовка, в результате чего 47-летний мужчина получил ранения.
В 8:30 под вражеской атакой оказался г. Купянск. Ранен 43-летний мужчина, поврежден автомобиль.
Также сегодня утром российская армия нанесла удары по Харьковскому району. В поселке Слатино и селе Прудянка повреждены жилые дома. Пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль