Россияне атаковали дронами 9 населенных пунктов Харьковской области: повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали дронами 9 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Враг применил 1 БпЛА типа "Герань-2", 1 "Ланцет", 5 "Молния" и 4 дрона неустановленного типа.

Пострадавших нет, однако зафиксировано повреждение жилых домов и хозяйственных построек. В частности, в селе Курганное (Купянский район) и Боровая (Изюмский район) повреждены частные дома; в Большой Рогозянке (Богодуховский район) - частный дом и хозяйственная постройка; в Дергачах - забор.

