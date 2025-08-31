256 0
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один раненый, поврежден объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска продолжали атаковать населенные пункты Сумской области, в результате чего есть раненый и разрушения.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Так, за прошедшие сутки враг нанес 166 ударов по 44 населенным пунктам Сумщины, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, минометы, артиллерию, БПЛА различных типов.
В результате обстрелов ранен гражданский 62-летний мужчина.
Повреждения получили частные домовладения, объект гражданской инфраструктуры, а также легковые и грузовые транспортные средства.
