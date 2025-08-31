РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Сумщины
256 0

Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один раненый, поврежден объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска продолжали атаковать населенные пункты Сумской области, в результате чего есть раненый и разрушения.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки враг нанес 166 ударов по 44 населенным пунктам Сумщины, применяя управляемые авиабомбы, РСЗО, минометы, артиллерию, БПЛА различных типов.

В результате обстрелов ранен гражданский 62-летний мужчина.

Также читайте: Враг атаковал два района Сумщины: пострадал мужчина, повреждены дома

Повреждения получили частные домовладения, объект гражданской инфраструктуры, а также легковые и грузовые транспортные средства.

Последствия обстрелов Сумщины
Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области
Последствия обстрелов Сумщины
Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области
Последствия обстрелов Сумщины
Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области
Последствия обстрелов Сумщины
Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области
Последствия обстрелов Сумщины
Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Автор: 

обстрел (29272) Сумская область (3620)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 