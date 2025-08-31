УКР
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: один поранений, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури і транспортні засоби. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська продовжували атакувати населені пункти Сумської області, внаслідок чого є поранений та руйнування.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, минулої доби ворог завдав 166 ударів по 44 населених пунктах Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, РСЗВ, міномети, артилерію, БПЛА різних типів.

Унаслідок обстрілів поранено цивільного 62-річного чоловіка.

Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, об’єкт цивільної інфраструктури, а також легкові та вантажні транспортні засоби.

Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області
Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області
Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області
Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області
Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

обстріл (30603) Сумська область (4180)
