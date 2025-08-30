152 0
Ворог атакував два райони Сумщини: постраждав чоловік, пошкоджено будинки
Сьогодні, 30 серпня, російські війська атакували Шосткинський та Конотопський райони Сумської області, інаслідок чого постраждав чоловік.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 16:30 ворожий дрон вдарив по Дружбівській громаді. Постраждав 62-річний чоловік – староста одного із сіл. Йому надали допомогу на місці, без госпіталізації.
Пізніше росіяни атакували Путивльську громаду – попередньо, двома ударними БпЛА, а також обстріляли територію з РСЗВ дальньою дії.
Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та вантажний автомобіль.
