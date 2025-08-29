Ворог атакував цивільні автівки на прикордонні Сумщини: вдарив по молоковозу та легковику. ФОТО
Сьогодні, 29 серпня, російські війська вдарили по молоковозу та легковику на прикордонні Сумської області, унаслідок чого пошкоджено транспорт.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські дрони вдарили по молоковозу та легковику у двох селах Новослобідської громади. На щастя, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Також в ОВА закликали мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону через часті ворожі атаки на цивільні авто.
