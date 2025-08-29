Враг атаковал гражданские автомобили на границе Сумщины: ударил по молоковозу и легковушке. ФОТО
Сегодня, 29 августа, российские войска ударили по молоковозу и легковушке на границе Сумской области, в результате чего поврежден транспорт.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром российские дроны ударили по молоковозу и легковушке в двух селах Новослободской громады. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Также в ОВА призвали жителей приграничных общин быть максимально осторожными и без надобности не передвигаться вблизи границы из-за частых вражеских атак на гражданские авто.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль