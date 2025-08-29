Враг атаковал гражданские автомобили на границе Сумщины: ударил по молоковозу и легковушке. ФОТО

Сегодня, 29 августа, российские войска ударили по молоковозу и легковушке на границе Сумской области, в результате чего поврежден транспорт.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские дроны ударили по молоковозу и легковушке в двух селах Новослободской громады. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также в ОВА призвали жителей приграничных общин быть максимально осторожными и без надобности не передвигаться вблизи границы из-за частых вражеских атак на гражданские авто.

