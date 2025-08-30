170 0
Враг атаковал два района Сумщины: пострадал мужчина, повреждены дома
Сегодня, 30 августа, российские войска атаковали Шосткинский и Конотопский районы Сумской области, в результате чего пострадал мужчина.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, около 16:30 вражеский дрон ударил по Дружбовской громаде. Пострадал 62-летний мужчина - староста одного из сел. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации.
Позже россияне атаковали Путивльскую громаду - предварительно, двумя ударными БПЛА, а также обстреляли территорию из РСЗО дальнего действия.
В результате атаки повреждены жилые дома и грузовой автомобиль.
