Враг атаковал два района Сумщины: пострадал мужчина, повреждены дома

Обстрелы Сумской области

Сегодня, 30 августа, российские войска атаковали Шосткинский и Конотопский районы Сумской области, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 16:30 вражеский дрон ударил по Дружбовской громаде. Пострадал 62-летний мужчина - староста одного из сел. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации.

Позже россияне атаковали Путивльскую громаду - предварительно, двумя ударными БПЛА, а также обстреляли территорию из РСЗО дальнего действия.

Также смотрите: Враг атаковал гражданские машины на границе Сумщины: ударил по молоковозу и легковушке. ФОТО

В результате атаки повреждены жилые дома и грузовой автомобиль.

