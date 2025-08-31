УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8146 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
363 0

Росіяни атакували дронами 9 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували дронами 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Ворог застосував 1 БпЛА типу "Герань-2", 1 "Ланцет", 5 "Молнія" та 4 дрони невстановленого типу.

Постраждалих немає, проте зафіксовано пошкодження житлових будинків і господарських споруд. Зокрема, у селі Курганне (Куп'янський район) та Борова (Ізюмський район) пошкоджені приватні будинки; у Великій Рогозянці (Богодухівський район) - приватний будинок та господарча споруда; у Дергачах - паркан.

обстріли харківщини
Фото: Начальник ОВА Олег Синєгубов

обстріли харківщини
Фото: Начальник ОВА Олег Синєгубов

обстріли харківщини
Фото: Начальник ОВА Олег Синєгубов

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: один поранений, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури і транспортні засоби. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30603) Харків (5859) Харківська область (1537) Харківський район (537)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 