Росіяни атакували дронами 9 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували дронами 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Ворог застосував 1 БпЛА типу "Герань-2", 1 "Ланцет", 5 "Молнія" та 4 дрони невстановленого типу.

Постраждалих немає, проте зафіксовано пошкодження житлових будинків і господарських споруд. Зокрема, у селі Курганне (Куп'янський район) та Борова (Ізюмський район) пошкоджені приватні будинки; у Великій Рогозянці (Богодухівський район) - приватний будинок та господарча споруда; у Дергачах - паркан.

