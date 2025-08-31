УКР
Дві людини поранені внаслідок російських ударів по Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 серпня, російські війська атакували село Нечволодівка Купʼянського району Харківської області та місто Купʼянськ, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, орієнтовно о 10:50 збройні сили рф обстріляли село Нечволодівка, унаслідок чого 47-річний чоловік зазнав поранення.

О 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.

Також сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дронами 9 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Обстріли на Харківщині 31 серпня
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріли на Харківщині 31 серпня
Фото: Харківська обласна прокуратура
Обстріли на Харківщині 31 серпня
Фото: Харківська обласна прокуратура

обстріл (30603) Харківська область (1537) Куп’янський район (371) Харківський район (537) Нечволодівка (3) Куп’янськ (872) Прудянка (2) Слатине (15)
