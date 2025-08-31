Дві людини поранені внаслідок російських ударів по Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 31 серпня, російські війська атакували село Нечволодівка Купʼянського району Харківської області та місто Купʼянськ, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, орієнтовно о 10:50 збройні сили рф обстріляли село Нечволодівка, унаслідок чого 47-річний чоловік зазнав поранення.



О 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.



Також сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували дронами 9 населених пунктів Харківщини: пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура