Дві людини поранені внаслідок російських ударів по Харківщині. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 31 серпня, російські війська атакували село Нечволодівка Купʼянського району Харківської області та місто Купʼянськ, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, орієнтовно о 10:50 збройні сили рф обстріляли село Нечволодівка, унаслідок чого 47-річний чоловік зазнав поранення.
О 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.
Також сьогодні вранці російська армія завдала ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
