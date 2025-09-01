РУС
За неделю россияне атаковали 33 населенных пункта Харьковщины: 2 человека погибли и 18 пострадали. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 33 населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате обстрелов пострадали 18 человек. К сожалению, 2 человека погибли.

Отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 13 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 15 БПЛА типа "Молния";
  • 17 fpv-дронов;
  • 9 БПЛА (тип устанавливается).

Также смотрите: Россияне атаковали дронами 9 населенных пунктов Харьковщины: повреждены дома. ФОТОрепортаж

Обстрелы Харьковской области за неделю
Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Олега Синегубова

Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере один многоквартирный и 5 частных домов, админздание, гражданское предприятие, 2 школы, магазин, клуб, памятник, автомобиль экстренной медицинской помощи, 3 гражданских автомобиля.

Существенные повреждения также в Изюмском районе: 26 частных домов, хозяйственные постройки, электросети, склад агрофирмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: под ударами 11 населенных пунктов, погибла женщина, трое раненых

Сообщается, что подразделения ГСЧС потушили 21 пожар, вызванный вражескими обстрелами в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

Обезвредили 541 взрывоопасный предмет.

На линии фронта произошло 1221 боевых столкновений.

Обстрелы Харьковской области за неделю
Обстрелы Харьковской области за неделю
