За неделю россияне атаковали 33 населенных пункта Харьковщины: 2 человека погибли и 18 пострадали. ФОТОрепортаж
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 33 населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Так, в результате обстрелов пострадали 18 человек. К сожалению, 2 человека погибли.
Отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 13 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 15 БПЛА типа "Молния";
- 17 fpv-дронов;
- 9 БПЛА (тип устанавливается).
Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере один многоквартирный и 5 частных домов, админздание, гражданское предприятие, 2 школы, магазин, клуб, памятник, автомобиль экстренной медицинской помощи, 3 гражданских автомобиля.
Существенные повреждения также в Изюмском районе: 26 частных домов, хозяйственные постройки, электросети, склад агрофирмы.
Сообщается, что подразделения ГСЧС потушили 21 пожар, вызванный вражескими обстрелами в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
Обезвредили 541 взрывоопасный предмет.
На линии фронта произошло 1221 боевых столкновений.
