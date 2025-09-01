За неделю россияне атаковали 33 населенных пункта Харьковщины: 2 человека погибли и 18 пострадали. ФОТОрепортаж

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 33 населенных пункта Харьковской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате обстрелов пострадали 18 человек. К сожалению, 2 человека погибли.



Отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

1 КАБ;

13 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

15 БПЛА типа "Молния";

17 fpv-дронов;

9 БПЛА (тип устанавливается).

Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Олега Синегубова

Значительные разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере один многоквартирный и 5 частных домов, админздание, гражданское предприятие, 2 школы, магазин, клуб, памятник, автомобиль экстренной медицинской помощи, 3 гражданских автомобиля.



Существенные повреждения также в Изюмском районе: 26 частных домов, хозяйственные постройки, электросети, склад агрофирмы.

Сообщается, что подразделения ГСЧС потушили 21 пожар, вызванный вражескими обстрелами в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.



Обезвредили 541 взрывоопасный предмет.



На линии фронта произошло 1221 боевых столкновений.

Фото: Телеграмм-канал председателя ОВА Олега Синегубова