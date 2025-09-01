В результате удара дрона по селу Сподобовка на Харьковщине ранен мужчина
В селе на Харьковщине российский дрон попал вблизи авто, в результате чего ранен водитель.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 1 сентября 2025 года около 9:00 в с. Сподобовка Купянского района вражеский FPV-дрон попал возле гражданского автомобиля.
В результате атаки 74-летний водитель получил ранения. Авто повреждено.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль