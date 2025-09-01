В результате удара дрона по селу Сподобовка на Харьковщине ранен мужчина

В селе на Харьковщине российский дрон попал вблизи авто, в результате чего ранен водитель.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 1 сентября 2025 года около 9:00 в с. Сподобовка Купянского района вражеский FPV-дрон попал возле гражданского автомобиля.



В результате атаки 74-летний водитель получил ранения. Авто повреждено.

