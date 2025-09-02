Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Харьковщины
Три человека погибли вследствие российских ударов по населенным пунктам Харьковщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
В частности, 2 сентября около 9:00 российский FPV-дрон попал в автомобиль, который двигался по трассе между селом Цуповка и поселком Казачья Лопань. Транспортное средство слетело в кювет. В салоне находились водитель и трое пассажиров, все они не пострадали. Авто повреждено.
Ориентировочно в 10:00 ВС РФ обстреляли поселок Слатино. Поврежден жилой дом. По предварительным данным, атака осуществлена из реактивной системы залпового огня.
Кроме того, вследствие вражеского артиллерийского обстрела г. Купянск погибли две женщины в возрасте 69 и 63 лет.
Также в Купянске из-за попадания российского FPV-дрона погибла 65-летняя женщина. Этот удар произошел 1 сентября 2025 года.
