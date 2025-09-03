РФ массированно атаковала Ривненщину: ПВО уничтожила много целей

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября массированно атаковали Ривненскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря профессиональным действиям сил ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей. ... На месте уже работают представители Сил безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Предварительно, люди и инфраструктура не пострадали.

Напомним, под ударом также находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Хмельницкой области известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

