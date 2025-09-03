РУС
Новости Массированный ракетный обстрел ПВО Польши
ПВО Польши привели в полную готовность из-за ракетного удара РФ по Украине.

Польща

Из-за массированной атаки РФ на Украину в ночь на среду, 3 сентября, Польша поднимала в воздух авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда". со ссылкой на заявление оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х.

Отмечается, что на фоне российской атаки польское командование "запустило все необходимые процедуры" для защиты воздушного пространства страны.

Превентивный характер

"В нашем воздушном пространстве активно действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности", - говорится в сообщении.

По словам командования, эти действия "имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан".

"Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - указано в заявлении.

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.

ПВО (3066) Польша (8645)
Від такої потужної потужності просто голова обертом.
03.09.2025 09:13 Ответить
Важливо щоб вони робили це Приведення у Повну Бойову Готовність СМІЛИВО, як справжні поляки!
03.09.2025 09:18 Ответить
Ну і як готові? Чи знову руками очі і вуха собі закриють, щоб нічого не бачити не чути.
03.09.2025 09:13 Ответить
Польські спецслужби мають поцікавиться чим займаються « Хфермери- блокувальники «
А вони зараз готують цілі для ударів РФ по Польщі. Збірають інфу
03.09.2025 09:22 Ответить
для чого? щоб фіксувати де падають кацаські дрони? одинхер вони їх не збивають... куколди
03.09.2025 09:23 Ответить
Не те, що Україна: всю свою армійську рать відправила в 2008-му воювати за Грузію, еге ж? Вам вони нічого не винні
03.09.2025 10:19 Ответить
Поляки знали що дрони не долетять до польщі тому і розвернули бурну діяльність .
03.09.2025 09:24 Ответить
не літайте, бо з вашим вмінням літака розхєрячите
03.09.2025 09:31 Ответить
Поляки скоро, своїми "приведеннями у готовність", "переплюнуть" білорусів, з їх одинадцятирічними "научаннями"...
Такі стануть "боєготові", що жах... Коли прилетять "рептилоїди" - вони їх "пакладуць адной левай"...
03.09.2025 09:37 Ответить
Наче вихваляються та дражнять нас, які вони потужні захисники, а як залетить щось на їхню територію, то нічого не збивають, тільки памперси міняють, воєнний фуєві.
03.09.2025 09:47 Ответить
А ці одно понти колотять та могили копають...
03.09.2025 09:55 Ответить
Лебідь-дрон, що з камерою в лобі, - де?
03.09.2025 10:00 Ответить
молодці...головне створили бурхливу роботу
03.09.2025 10:37 Ответить
Танунах... Все в аху@
03.09.2025 10:55 Ответить
Якщо рольників не залучили - тоді "незачьот".
03.09.2025 11:23 Ответить
 
 