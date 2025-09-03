ПВО Польши привели в полную готовность из-за ракетного удара РФ по Украине.

Из-за массированной атаки РФ на Украину в ночь на среду, 3 сентября, Польша поднимала в воздух авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда". со ссылкой на заявление оперативного командования Вооруженных сил Польши в Х.

Отмечается, что на фоне российской атаки польское командование "запустило все необходимые процедуры" для защиты воздушного пространства страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ массированно атаковала Ривненщину: ПВО уничтожила много целей

Превентивный характер

"В нашем воздушном пространстве активно действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности", - говорится в сообщении.

По словам командования, эти действия "имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан".

"Оперативное командование ВС Польши отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", - указано в заявлении.

Также читайте: РФ атакует Украину ракетами и дронами: сейчас есть угроза для Хмельницкого

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.