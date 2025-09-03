Уничтожено 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 3 сентября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:

502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. и Краснодарского края.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

14 крылатых ракет Калибр;

7 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - отмечают в ПС.

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.