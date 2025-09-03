РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО Массированный ракетный обстрел
2 420 7

Уничтожено 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 3 сентября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

По данным Воздушных сил, в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:

  • 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
  • 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. и Краснодарского края.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Украину ракетами и дронами: была угроза для Хмельницкого

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушную цель:

  • 430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
  • 14 крылатых ракет Калибр;
  • 7 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - отмечают в ПС.

Также читайте: ПВО Польши приводили в полную готовность из-за ракетного удара РФ по Украине

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.

Автор: 

ПВО (3066) ракеты (3700) дроны (4534) Воздушные силы (2644)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зберігаємо спокій. Фламінго вже на старті, очікуйте дзеркальну відповідь від потужного лідера **********!
показать весь комментарий
03.09.2025 09:19 Ответить
Бачу, твій продавлений диван як раз біля пускової кнопки.. Не набридло скиглити??
показать весь комментарий
03.09.2025 09:52 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Смерть московітам-окупантам та їх ригоАНАЛАМ прихвостням з помічниками!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показать весь комментарий
03.09.2025 09:21 Ответить
За неділю кацапи випустили до 2000 ударних дронів,в середньому біля трьохсот за добу.ЗЕленський,курва,ти будеш асиметрично відповідати?Нахєра ти потрібен зі своїми гундосими відосиками.З тебе толку як з президента,як з козла молока
показать весь комментарий
03.09.2025 09:54 Ответить
Саме тому він там сидить і грає роль, його дії легко передбачити,те що потрібно москві.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:13 Ответить
в хмельницькому цілу ніч прилітало, то це вони по 1000 дронів запускають?
показать весь комментарий
03.09.2025 10:07 Ответить
Треба Богу молитися, це допомагає, а не на зброю, якої завжди не вистачало
показать весь комментарий
03.09.2025 10:22 Ответить
 
 