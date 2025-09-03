РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел Обстрелы Ивано-Франковщины Ситуация в Калуше
2 380 10

Из-за атаки РФ в Калуше ухудшилось качество воздуха: приостановлено обучение в школах и детских садах

Прикарпатье после обстрела
Фото: ДСНС

Из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Андрей Найда.

Из-за вражеской атаки состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании решили приостановить образовательный процесс.

"К счастью, жертв нет. Есть определенные незначительные повреждения жилых домов, но, слава Богу, и там разрушений нет. Но то, что произошло на другом объекте - позже будет информация. Сейчас там идет ликвидация последствий этой атаки", - рассказал городской голова в видеообращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена 21 из 24 ракет, обезврежено 430 дронов, - Воздушные силы

Напомним, этой ночью, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник в результате российского обстрела.

Автор: 

Калуш (49) обучение (559) Ивано-Франковская область (946) Калушский район (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну от. Буде тепер на кого списати,що "Фламінго" так нікуди і не полетять. Зате гроші на офшори міндіча полетіли. Профіт.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:54 Ответить
+3
"Відосік возмєздія" вже готується?
показать весь комментарий
03.09.2025 09:46 Ответить
+3
Може так а може ні. кацапи писали що той завод в київській області а це івано-фр. тому вірити кацап не можна. А нашим краще тримати язик за зубами, маєте виробництво чогось от і мовчіть, а найкращою демонстрацією потужності стане вибух десь в сибіру якось заводу для прикладу.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Відосік возмєздія" вже готується?
показать весь комментарий
03.09.2025 09:46 Ответить
Випадково не по заводу прилетіло? Про який раніше росс.змі писали, як ймовірне місце виготовлення "фламінго"...
показать весь комментарий
03.09.2025 09:50 Ответить
Ну от. Буде тепер на кого списати,що "Фламінго" так нікуди і не полетять. Зате гроші на офшори міндіча полетіли. Профіт.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:54 Ответить
Кацапи пишуть що рознесли той склад з фламінго,який довбограї показували по відео....
показать весь комментарий
03.09.2025 10:13 Ответить
Може так а може ні. кацапи писали що той завод в київській області а це івано-фр. тому вірити кацап не можна. А нашим краще тримати язик за зубами, маєте виробництво чогось от і мовчіть, а найкращою демонстрацією потужності стане вибух десь в сибіру якось заводу для прикладу.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:23 Ответить
Писали про 2 можливих місця, які вирахували. Одним місцем, про яке писали тоді, як раз був завод в Калуші, здається датський...
показать весь комментарий
03.09.2025 10:26 Ответить
Не знайшов я такого, де ви взяли цю інфу.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:39 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 10:44 Ответить
Ясно, якщо це дісно так то це сумно.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:53 Ответить
Та які фламінго,блін...Чому там горіти,чи ви вирішили,що кр зберігають разом з паливом і бч? ДумайТЕ
показать весь комментарий
03.09.2025 11:09 Ответить
 
 