Из-за атаки РФ в Калуше ухудшилось качество воздуха: приостановлено обучение в школах и детских садах

Фото: ДСНС

Из-за атаки РФ на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Андрей Найда.

Из-за вражеской атаки состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании решили приостановить образовательный процесс.

"К счастью, жертв нет. Есть определенные незначительные повреждения жилых домов, но, слава Богу, и там разрушений нет. Но то, что произошло на другом объекте - позже будет информация. Сейчас там идет ликвидация последствий этой атаки", - рассказал городской голова в видеообращении.

Напомним, этой ночью, 3 сентября, Ивано-Франковская область подверглась комбинированной вражеской атаке. Работали силы ПВО.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на Ивано-Франковщине спасатели ликвидируют масштабный пожар, который возник в результате российского обстрела.