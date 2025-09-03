Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: часть Нежинского района без света (обновлено). ФОТОрепортаж

Черниговская область в ночь на среду находилась под атакой российских беспилотников.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз попал в объект гражданской критической инфраструктуры. Без электричества более 30 тыс. домохозяйств в Нежинском районе", - говорится в сообщении.

Для восстановления задействованы все необходимые службы.

Как сообщалось, утром 31 августа Черниговская область также подверглась атаке российских беспилотников. Тогда без света часть Нежина и более 30 тыс. домохозяйств в районе.

По данным ГСЧС, российский БПЛА вызвал пожар жилого дома.

"Ночью в г. Борзна Нежинского района в результате атаки возникло возгорание жилого дома. Пожар ликвидирован", - информируют спасатели.

Взрывной волной также повреждены 7 жилых домов и 2 автомобиля.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 3 сентября под ударом находился Луцк. Там вспыхнули пожары. Также враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания. В Знаменке под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома.

Кроме того, войска РФ ударили по объекту инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что дроны атаковали Львов. Прошло без жертв и пострадавших.