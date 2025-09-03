Основні мішені нічної атаки РФ - енергетичні об’єкти, транспортний вузол та житловий сектор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені - цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор. За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", - йдеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук

Також Зеленський наголосив, що саме про необхідність сильних заходів тиску буде говорити з партнерами цими днями.

"Вже за кілька годин - Данія, саміт Україна - держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері - двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил, знищено 21 із 24 ракет, знешкоджено 430 дронів.