УКР
Новини Масований ракетний обстріл
Основні мішені нічної атаки РФ - енергетичні об’єкти, транспортний вузол та житловий сектор, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Зараз усі необхідні екстрені служби, енергетики, залізничники працюють для ліквідації наслідків російського удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий масований удар, загалом 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети. Основні мішені - цивільна інфраструктура, зокрема енергетичні об’єкти, транспортний вузол, навіть гаражний кооператив та, як уже стало звичним для росіян, житловий сектор. За цю ніч у різних регіонах нашої країни пошкоджені десятки житлових будинків. Триває ліквідація пожеж. Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", - йдеться у повідомленні.

наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук
наслідки обстрілу
Фото: Володимир Зеленський / Фейсбук

Також Зеленський наголосив, що саме про необхідність сильних заходів тиску буде говорити з партнерами цими днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергосистемі України після масованого російського обстрілу стабільна, - Міненерго

"Вже за кілька годин - Данія, саміт Україна - держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері - двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, 3 вересня під ударом також перебував Луцьк. Там спалахнули пожежі. Також ворог атакував дронами Хмельницький: є пошкодження та загоряння. У Знам’янці під ударом об’єкти "УЗ", 5 осіб травмовані, пошкоджено будинки.

Окрім того, війська РФ ударили по об’єкту інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що дрони атакували Львів. Минулося без жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил, знищено 21 із 24 ракет, знешкоджено 430 дронів.

Автор: 

Зеленський Володимир (25339) обстріл (30655) ракети (4161) дрони (5412)
Топ коментарі
+9
Головне лідур озвучив свій розклад - Франція, Данія, ше якийсь хрін. "Стріляй дороге пуйло мене тута не буде. Твій буратіна"
03.09.2025 11:15 Відповісти
+8
де застосування дронів- перехоплювачів? вже б мала спостерігатися хоча б якась ефективність від їх застосування, два місяці вже давно минуло, як обіцяв президент. Вони узагалі існують? Чи це була чергова казочка для заспокоєння лохторату? Потерпіть ще трохи і буде краще, але ж стає тільки гірше.
03.09.2025 11:19 Відповісти
+7
Українці, з лютого 2022 року щоденно бачуть криваві результати наслідків перебування приблуд95 з Оманськими, в кімнатах Урядового кварталу!!!
03.09.2025 10:58 Відповісти
А на Сосії чому не горять НПЗ і енергооб'єкти? Вже ж в України все для цього є. Чи як завжди Сосія знищить всю нашу енергетику а потім знову оголосить якесь перемир'я щоб ми не били у відповідь а рашисти тим часом знову накоплять дронів і ракет
03.09.2025 10:55 Відповісти
Ви взагалі новини читаєте?
03.09.2025 10:57 Відповісти
Чергове гундосіння про необхідність тиску від партнерів та й все.
03.09.2025 11:23 Відповісти
як добре що нам президент кожен день відосом повідомляє про успіхи ворога по руйнації країни, а то ми і не знали би
03.09.2025 11:33 Відповісти
Чому не летять так розпіарені "фламінго" на генеруючі потужності московії та НПЗ? Але це питання більш риторичне....
03.09.2025 11:35 Відповісти
статист #уїв. Де нептуни, паляниці та фламінги, уй$б$к?
03.09.2025 11:54 Відповісти
 
 