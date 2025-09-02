Рютте: Запад обсуждает гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во вторник Рютте находился в Люксембурге, где встретился с премьер-министром Люком Фриденом и министром обороны Юрико Беке. На совместной пресс-конференции он поблагодарил президента США Дональда Трампа за "вывод ситуации из безвыходной ситуации" по Украине и созыв переговоров в Вашингтоне две недели назад.

Рютте подчеркнул, что для достижения длительного мира Украине нужна не только сильная армия, но и гарантии безопасности от международных партнеров. Основное внимание на встречах уделялось двум направлениям: сближению президентов Украины и РФ для начала обсуждения путей урегулирования конфликта и достижению согласия между европейскими странами и США относительно долгосрочных гарантий безопасности.

Генсек НАТО признал, что процесс пока находится на начальном этапе, и подчеркнул важность непоколебимой поддержки Украины, чтобы любые договоренности соблюдалась Россией и исключали новые угрозы украинской территории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Рютте: Мы тесно координируем наши усилия