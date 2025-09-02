Рютте: Запад обсуждает гарантии безопасности для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Запада продолжают переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине со стороны друзей и партнеров, среди которых США, Европа и другие государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Во вторник Рютте находился в Люксембурге, где встретился с премьер-министром Люком Фриденом и министром обороны Юрико Беке. На совместной пресс-конференции он поблагодарил президента США Дональда Трампа за "вывод ситуации из безвыходной ситуации" по Украине и созыв переговоров в Вашингтоне две недели назад.
Рютте подчеркнул, что для достижения длительного мира Украине нужна не только сильная армия, но и гарантии безопасности от международных партнеров. Основное внимание на встречах уделялось двум направлениям: сближению президентов Украины и РФ для начала обсуждения путей урегулирования конфликта и достижению согласия между европейскими странами и США относительно долгосрочных гарантий безопасности.
Генсек НАТО признал, что процесс пока находится на начальном этапе, и подчеркнул важность непоколебимой поддержки Украины, чтобы любые договоренности соблюдалась Россией и исключали новые угрозы украинской территории.
Обговорення про наступну зустріч про обговорення. Лиш би *********.🤣
Нема бажання у заходу впрягатись у війну, у протистояння. Воно то і зрозуміло, але але... Світ змінюється, стає двополярним.
Генсек НАТО визнав, що процес наразі перебуває на початковому етапі, і підкреслив важливість непохитної підтримки України, щоб будь-які домовленості дотримувалася Росією та виключали нові загрози українській території. З ТАКИМ ПОТЛУМАЧЕННЯМ ЗА ЧОТИРИ РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ - НАТО.США І ЄС МОДЕТЕ ІТИ НАКУЙ