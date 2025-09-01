Зеленский провел беседу с Рютте: Мы тесно координируем наши усилия

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции".

Читайте также: Макрон обсудил с Рютте подготовку к встрече "Коалиции желающих": Мы пересмотрим позицию РФ, которая отказывается от мира