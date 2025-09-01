Зеленский провел беседу с Рютте: Мы тесно координируем наши усилия
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что "этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий01.09.2025 21:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий01.09.2025 21:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль