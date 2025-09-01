УКР
Новини Розмова Зеленського з Рютте
Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що "цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції".

Читайте також: Макрон обговорив із Рютте підготовку до зустрічі "Коаліції охочих": Ми переглянемо позицію РФ, яка відмовляється від миру

"Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія після "тісних наших зусиль" змогла окупувати майже 500км квадратних української території
01.09.2025 21:22 Відповісти
Рютте не розуміє вуличної фєні із падваротні, шо у Крівом Рогу̀.
01.09.2025 21:26 Відповісти
"росія вкрала значну частину цього року"
це взагалі що за фігня???
хто там поруч з преЗЕдентом?
у нього знову замість chatGPT вимкнувся бредогенератор
01.09.2025 22:57 Відповісти
 
 