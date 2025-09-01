Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року", - сказав очільник держави.
Зеленський додав, що "цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції".
це взагалі що за фігня???
хто там поруч з преЗЕдентом?
у нього знову замість chatGPT вимкнувся бредогенератор