Зеленський провів розмову з Рютте: Ми тісно координуємо наші зусилля

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року", - сказав очільник держави.

Зеленський додав, що "цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції".

